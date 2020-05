Stiri pe aceeasi tema

- Bulgarii deschid sezonul turistic la Marea Neagra incepand cu 1 iunie, pentru turiștii autohtoni, iar o luna mai tarziu spera sa atraga și vilegiaturiști din strainatate. Pentru a atrage cat mai mulți turiști, in special din strainatate, aproape jumatate dintre operatorii de turism și-au declarat intenția…

- Romanii care doresc sa-și petreaca vacanța de vara pe litoralul Bulgariei vor putea calatori in aceasta țara incepand cu data de 1 iulie. Pentru a atrage clienții, aproape jumatate dintre hotelieri spun ca vor reduce preturile. Autoritatile bulgare vor sa redeschida tara pentru turiștii straini din…

- Guvernul Noii Zeelande s-a reunit joi intr-o videoconferinta, pentru a discuta despre o posibila "bula trans-Tamaniana", ce ar fi presupus o mai libera circulatie intre Australia si Noua Zeelanda, fara perioade de carantina. Totusi, deschiderea va ramane intre cele doua tari, iar Jacinda Ardern spune…

- In anii trecuți in minivacanța de 1 mai litoralul romanescera plin de turiști, insa din cauza crizei provocata de coronavirus stațiunilesunt goale, iar asta inseamna pierderi de aproape 60 de milioane de euro pentruhotelieri, doar pentru aceasta perioada.Turismul a fost principalul sector afectat de…

- Numarul de decese din Statele Unite ale Americii de COVID-19 a depașit marți cele 58.220 de vieți pierdute in timpul razboiului din Vietnam. In Razboiul din Vietnam (1955-1975) si-au pierdut viata 58.220 de militari americani. Desi cele doua evenimente nu au nicio legatura, acest prag are o valoare…

- Sectorul turismului, un sector cheie pentru economia Greciei, risca sa se confrunte cu pierderi catastrofale din cauza pandemiei de Covid-19, a avertizat luni Federatia hotelierilor greci, transmite DPA. Potrivit rezultatelor unui sondaj derulat la inceputul acestei luni, 65% dintre hotelierii…

- Conform unui studiu realizat la inceputul acestei saptamani de platforma de rezervari hoteliere TravelMinit.ro, 86% dintre hotelieri considera ca pandemia de coronavirus constituie o amenintare reala pentru turismul intern. Hotelierii au inregistrat un numar considerabil mai mic de rezervari pentru…

