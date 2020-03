Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol a decis joi inchiderea tuturor hotelurilor si spatiilor de cazare turistice si a promis implementarea unor masuri speciale in azilele de batrani, dupa o crestere dramatica a numarului de noi cazuri de coronavirus si decese. Peste 1.000 de persoane imbolnavite au murit.

- Serviciile de sanatate din Italia au inregistrat 4.207 noi cazuri in ultimele 24 de ore, o cifra care nu a mai fost atinsa pana acum. Regiunea Milano, Lombardia, plateste pretul cel mai mare, pentru ca aici s-au inregistrat doua treimi dintre decese. Cresterea numarului de cazuri vizeaza si alte regiuni,…

- Italia a devenit duminica tara cea mai afectata de epidemia de coronavirus dupa China, potrivit unei noi numaratori efectuate de AFP plecand de la cifre oficiale, anunța AGERPRES.Italia a inregistrat de la inceputul epidemiei 7.375 de cazuri de Covid-19, dintre care 366 de decese. China se…

- De la inceputul epidemiei, Italia, tara europana afectata cel mai mult de coronavirus, a facut 42.062 teste. Cele mai multe cazuri de infectare s-au inregistrat in nordul tarii: Lombardia (3.420), Emilia-Romagna (1.010) si Veneto (543). Sambata, si in Maldive s-au inregistrat cazuri de infectare…

- Ministrul ceh al Sanatatii, Adam Vojtech, a anuntat, duminica, primele trei cazuri de infectare cu coronavirus in Cehia, potrivit news.ro.Cei trei pacienti prezinta simptome usoare. Ei au venit din nordul Italiei. In Europa, cele mai multe cazuri de infectare cu Covid-19 s-au inregistrat…

- Situație fara precedent in Italia, provocata de virusul COVID -19. In doar 48 de ore s-au inregistrat trei decese și 152 de cazuri de imbolnaviri. Cei mai mulți pacienți de coronavirus sunt in Lombardia – 110 cazuri confirmate.

- Deși Iordania nu are niciun caz de coronavirus, Guvernul a decis, duminica, sa interzica intrarea pe teritoriul sau a oricarei persoane venite din China, Iran si Coreea de Sud. Au voie sa intre doar proprii cetateni. Masura a fost luata pentru a limita riscul de raspandire a noului coronavirus in regat,…

- Epidemia cauzata de coronavirus tinde sa se transforme intr-o pandemie. In ultimile 24 de ore s-au inregistrat cele mai multe decesuri in China din cauza coronavirus. Numarul de decese cauzate de coronavirus in China a crescut la 425, dupa ce autoritatile din provincia Hubei, care este focarul noii…