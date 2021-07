În Franța au căzut 60 de centimetri de grindină Pentru inlatura consecințele unei furtuni, locuitorii unuia dintre orașele țarii au fost nevoiți sa foloseasca echipamente de curațare a zapezii. Locuitorii orașului francez Plombieres-les-Bains au fost nevoiți sa curețe strazile orașului cu mașini de deszapezit și lopeți dupa ce pamintul s-a acoperit cu un strat gros de grindina, informeaza UNN miercuri, 30 iunie. Se remarca faptul ca marți i Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- In toiul verii, un oras din Franta a fost lovit de o furtuna puternica, cu grindina. Strazile au devenit impracticabile din cauza gramezilor de gheata. Localnicii au curatat strazile cu lopeti, iar autoritatile au intervenit cu pluguri, relateaza The Local. Grindina a lovit marti dimineata orasul Plombieres-les-Bains…

- Un oraș din Franța a fost lovit de o furtuna cu grindina, care a lasat in urma gramezi de gheața. Stratul de gheața a atins 60 de centimetri, autoritațile intervenind cu pluguri pentru a curața șoselele și trotuarele. Grindina a lovit orașul Plombieres-les-Bains din munții Vosgi, marți dimineața. Iarna…

- Franța este sub influența unor fenomene meteo extreme. O furtuna de grindina a lovit sectorul Plombieres-les-Bains in Vosges in aceasta dimineața. Peste 100 de pompieri s-au mobilizat. Furtuna a provcat pagube material, dar din fericire fara victime. In ultima perioada Franța a mai fost lovita de astfel…

- O furtuna violenta s-a abatut asupra orașului Plombieres-les-Bains, din estul Franței. S-au revarsat cantitați impresionante de grindina, iar autoritațile au intervenit imediat pentru inlaturarea efectelor.

