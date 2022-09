Esecurile militare ruse din ultimele zile in estul Ucrainei au provocat un soc in randul segmentului radical de la Moscova, asa-zisii 'ulii', care au pus la indoiala in mod public strategia Kremlinului, comenteaza marti France Presse intr-o ampla analiza, anunța Agerpres.

