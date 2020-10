Uniunea Europeana, in care peste 80% din habitatele sale naturale se afla in stare proasta de conservare, trebuie sa isi protejeze mai bine natura, a carei degradare are efecte negative asupra bunastarii populatiei, afirma un raport publicat luni de Agentia Europeana de Mediu (AEM), informeaza AFP. Aceasta cifra sta marturie pentru o agravare a situatiei in ultimii ani: intre 2007 si 2012, 77% din habitatele naturale europene se aflau intr-o situatie descrisa ca fiind "nefavorabila", comparativ cu procentul de 81% inregistrat pentru ultima perioada analizata (2013-2018). "Avem in mod clar nevoie…