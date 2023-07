În Egipt, din cauza caniculei, se va deconecta regulat electricitatea Guvernul egiptean a anunțat ca va introduce de saptamina viitoare taieri regulate ale furnizarii cu curent electric pentru a limita consumul de gaze naturale in timpul valului de caldura care afecteaza țara. Locuitorii din Cairo au relatat saptamina aceasta ca mai multe pene de curent au avut loc in oraș dupa ce temperaturile au trecut de 40 de grade Celsius. Egiptul are un surplus de electr Citeste articolul mai departe pe noi.md…

