Stiri pe aceeasi tema

- Toate evenimentele culturale - inclusiv concertele Filarmonicii si spectacolele Ansamblului folcloric - au fost suspendate sau amanate, a anuntat ieri presedintele Consiliului Judetean. Mai mult, „toate marile manifestari culturale organizate de Consiliul Judetean sunt sub semnul intrebarii", a spus…

- Cursele de ciclism Milano-San Remo si Tirreno-Adriatico au fost anulate din cauza coronaviruului, au anuntat organizatorii.Tirreno-Adriatico ar fi trebuie sa se desfasoare în perioada 11-17 martie si Milano-San Remo la 21 martie.O alta cursa, Strade Bianche, care era programata sâmbata,…

- Mai multe curse catre Germania care trebuiau operate de pe Aeroportul Sibiu au fost anulate, din cauza furtunii Ciara. Pasagerii vor fi directionati catre alte curse disponibile potrivit news.ro.Astfel, au fost anulate cursele LH1664 Munchen – Sibiu, programata pentru sosire, luni, la ora…

- Zapada a creat probleme in Dobrogea. Mai multe drumuri au fost inchise și peste 100 de autoturisme au ramas blocate in nameți. Mulți șoferi au fost trași pe dreapta și au așteptat ore intregi ca sa poata ajunge in siguranța la destinație.

- Ca urmare a avertizarilor de Cod rosu emise de Administratia Nationala de Meteorologie si in baza restrictiilor de circulatie date de Comandamentul Central Operational de Iarna, coordonat de CFR Infrastructura, in intervalul orar 22.00 (5 februarie) – 08.00 (6 februarie) vor fi anulate mai multe trenuri…

- Potrivit reprezentantilor CFR Calatori, in urma avertizarilor de cod rosu emise de Administratia Nationala de Meteorologie si in baza restrictiilor de circulatie date de Comandamentul Central Operational de Iarna, coordonat de CFR Infrastructura, vor fi anulate mai multe trenuri regio, de miercuri de…

- Mai multe mari companii aeriene și-au suspendat zborurile catre China dupa ce coronavirusul originar din orașul chinez Wuhan s-a raspandit in intreaga lume și a ucis peste 130 de oameni, transmite Reuters, conform Mediafax.Compania aeriana British Airways a anunțat ca a suspendat toate zborurile…

- In perioada 27 ianuarie – 27 mai, CFR efectueaza lucrari de reabilitare la infrastructura feroviara. Din aceasta cauza mersurile unor trenuri, care trec prin Gara CFR Baia Mare, sufera modificari. Astfel, in data de 27 ianuarie, trenul IR 1745 Bucuresti Nord – Sighisoara – Copsa Mica – Coslariu Gr Pod…