In dezbatere publica: Proiect pentru modificarea Legii privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti

In dezbatere publica: Proiect pentru modificarea Legii privind…

Ieri, pe pagina oficiala de internet a Ministerului Apararii Nationale, a fost postat, la Sectiunea Transparenta decizionala, proiectul de Lege pentru modificarea articolului 8 din Legea nr. 384 2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti.Daca va fi aprobata legea va arata astfel: soldatii si gradatii profesionisti angajati, mutati in interesul serviciului sau detasati pot beneficia de:a compensatie lunara pentru chirie, in cuantum de pana la 50 din solda lunara, in mod similar ...