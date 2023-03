Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Liteni, Tomița Onisii, a anunțat ca saptamana aceasta au inceput lucrarile la o investiție foarte importanta pentru localitatea pe care o conduce respectiv dispensarul medical. Primarul a precizat ca investiția se ridica la peste 3,5 milioane de lei și se realizeaza cu fonduri alocate…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat ca astazi a semnat certificatul de urbanism a lucrarilor de construcție a rețelelor de apa și apa uzata in satul Sfantu Ilie din comuna Șcheia, investiție finanțata prin POIM. ”Se va construi o rețea de distribuție apa potabila cu o lungime…

- Primarul orașului Odobești, Daniel Nicolaș, a anunțat ca au fost reluate lucrarile de asfaltare in cadrul proiectului „Creșterea Calitații Vieții in orașul Odobești“. Practic, lucrarile de asfaltare au fost demarate pe strada Libertații. Daniel Nicolaș a declarat ca anul acesta vor fi finalizate majoritatea…

- Ziua Femeii va avea in acest an o dubla semnificație in comuna suceveana Satu Mare. Pe langa sarbatoarea obișnuita a doamnelor și domnișoarelor in satul Satu Mare vor incepe lucrarile de execuție a unui obiectiv extrem de important pentru comunitate și anume o sala de sport școlara. Ordinul de incepere…

- Vineri, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Galanești, au fost sesizati de catre o femeie de 52 ani, din comuna Fratauții Vechi cu privire la faptul ca a fost amenințata cu acte de violența de catre concubinul sau de 39 ani, domiciliat in comuna Vicovu de Jos,. In urma cercetarilor efectuate și a audierii…

- Primarul din Moara, Eduard Dziminschi, vrea sa inființeze un centru medical de permanența in noul dispensar care se construiește in momentul de fața in comuna. Eduard Dziminschi a precizat ca ordinul de incepere a lucrarilor a fost emis in luna decembrie 2022, iar la modul in care a inceput investiția,…

- Primarul comunei Putna, George Coroama, a semnat astazi la Ministerul Dezvoltarii, impreuna cu ministrul Cseke Attila, un contract de finanțare pentru modernizarea a inca 2,3 kilometri drumuri comunale prin Programul Național ”Anghel Saligny”. ”Semne bune anul are. Astazi, la Ministerul Dezvoltarii,…

- Anul 2022 a insemnat numeroase proiecte administrative. Municipiul Bacau este acum un șantier, datorita investițiilor care se fac la rețeaua de iluminat public, la coridoarele nemotorizate, la demolarea garajelor sau lucrarile la Cinema Orizont, Creșele 9 și 3. La ce sa ne așteptam in anul 2023, discutam…