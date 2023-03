Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta saptamana, polițiștii din cadrul Poliției orașului Nehoiu, Postului de poliție Gura Teghii si Postului de poliție Lopatari au desfașurat activitati specifice pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice si a faptelor ilegale asociate din taierea, transportul si comercializarea materialelor…

- Poliția Maramureș a anunțat in concluziile raportului de activitate pe anul trecut faptul ca pentru 2023, prioritatile care vor sta la baza organizarii activitatii structurilor unitatii vizeaza urmatoarele aspecte: 1. Cresterea gradului de siguranta si protectie pentru cetateni prin protejarea persoanei,…

- In perioada 1-3 februarie a.c., politistii de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, impreuna cu reprezentanti silvici si jandarmi, au actionat pe linia prevenirii si combaterii delictelor silvice si a faptelor ilegale asociate din taierea arborilor, transportul si comercializarea…

- Sfarșitul acestei saptamani a debutat cu o ampla acțiune desfașurata de polițiștii dambovițeni pe linia combaterii ilegalitaților la regimul silvic. Vineri, 3 februarie, la nivelul județului Dambovița, sub coordonarea Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului de…

- In zilele de 27 și 28 ianuarie 2023, Serviciul de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba a organizat, pe raza intregului judet, o acțiune cu efective suplimentare, pentru prevenirea și combaterea taierilor ilegale de arbori precum si a faptelor ilegale asociate din exploatarea,…

- In zilele de 7-8 ianuarie a.c, in intervalul orar 22.00 – 03.00, politisti din cadrul celor doua politii municipale, Ramnicu Sarat si Buzau, impreuna cu jandarmi si politisti locali, au actionat pe zona de competenta pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale la care sunt predispuse grupurile…

- Garda de Coasta a anuntat ca a cumparat patru drone in valoare de 400.000 de lei, care vor fi folosite pentru prevenirea si combaterea migratiei ilegale, potrivit news.ro.Garda de Coasta a transmis, vineri ,ca a finalizat procedura de achizitie a patru drone tip enterprise – law enfrocement, in valoare…

- In aceasta saptamana, politistii din cadrul Posturilor de politie rurala Gura Teghii și Siriu au organizat o acțiune pe linie silvica. In timpul actiunii a fost depistat un tanar in varsta de 26 de ani, din Vrancea, in timp ce transporta cu autoutilitara pe DN10, material lemnos specia fag. Din verificari…