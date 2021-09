În curând: Film despre un actor român, figură marcantă la Revoluție și Mineriadă (VIDEO) Filmul „Scara” intra in cinematografele din Romania din 15 octombrie. Regizat de Vlad Paunescu, filmul are in distribuție actori consacrați, dar și noile vedete ale scenelor bucureștene. Regizorul Vlad Paunescu dedica acest film tuturor…facatorilor de spectacole: „Am trait și eu și soția mea Oana Paunescu (care semneaza costumele filmului) printre actori, regizori, creatori de teatru, film sau arta. Dorința mea a fost sa le dedicam lor acest film. Le mulțumesc ca exista, pentru ca fara ei nu aș fi existat nici eu, nici soția mea. Am ales sa spun aceasta poveste pentru ca face parte din trecutul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Lungmetrajul „Scara”, regizat de Vlad Paunescu, cu Horatiu Malaele si Valentin Teodosiu in distributie si debutantul Eduard Trifa in rol principal, va rula in cinematografele din tara incepand cu 15 octombrie, potrivit news.ro. „Scara” urmareste parcursul unui tanar ajuns din provincie la…

- Filmul "Scara", despre destinul unui actor roman celebru, in regia lui Vlad Paunescu, intra in cinematografe din 15 octombrie, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Pelicula urmareste parcursul unui tanar venit din provincie la Bucuresti, unde devine unul dintre cei mai talentati actori…

- ”SCARA”, al doilea lungmetraj al regizorului Vlad Paunescu, va avea premiera la TIFF 2021. Filmul spune povestea lui Andrei, un tanar venit din provincie la București unde ajunge unul dintre cei mai cunoscuți actori ai generației sale, iar apoi o figura marcanta a Revoluției Romane și a evenimentelor…

