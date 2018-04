În Cupa României, Petrolul 95 pierde prin neprezentare! Meciurile de miercuri programate in „saisprezecimile” Cupei Romaniei, faza judeteana au adus o singura surpriza – neplacuta! Este vorba despre forfait-ul echipei din Liga A Prahova, Petrolul 95, care nu s-a prezentat la partida pe care urma sa o sustina la Cocosesti, cu Real Rio, formatia lui Daniel Chirita pierzand astfel sansa de a avansa in „optimi” fara a juca! In rest, Banestiul a castigat la Ologeni, iar Breaza s-a impus la Berceni, ultima echipa calificata urmand sa se decida maine, la Brazi, unde liderul din Liga A, CS Blejoi, are statutul de mare favorita. Rezultatele meciurilor restante:… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

