Un barbat din Coreea de Nord a fost condamnat la moarte și va fi dus in fața plutonului de execuție dupa ce a fost prins vanzand copii ale serialului de succes Squid Game. Autoritațile l-au prins pe barbat dupa ce s-a aflat ca șapte elevi de liceu se uitau la serialul Netflix, devenit un fenomen global. Se pare ca o copie a serialului a fost adusa ilegal din China, pe un stick USB, și vanduta unui elev din Coreea de Nord, care apoi a dat-o prietenilor sai, potrivit Radio Free Asia. 109 Sangmu, serviciul de supraveghere al guvernului, i-a prins pe elevi dupa ce ar fi primit o informare de la o…