- Sora dictatorului nord-coreean Kim Jong Un, Kim Yo Jong, apreciaza ca nu vede interesul unui nou summit cu Statele Unite daca nu exista ”o schimbare decisiva” din partea Washingtinului, relateaza AFP, potrivit news.ro.Daca ar avea loc un summit, ”este evident ca nu va servi decat unor laudarosenii…

- Relațiile tensionate dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud scot la lumina ascensiunea la varful puterii a lui Kim Yo Jong, sora mai mica a liderului nord coreean Kim Jong-un, scrie CNN, intr-o analiza a relațiilor de putere de la varful regimului de la Phenian.

- In Coreea de Nord se instaleaza "disperarea" in fata absentei progreselor in negocierile cu Statele Unite, la doi ani dupa un summit istoric intre Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump, a apreciat vineri ministrul nord-coreean de externe, Ri Son Gwon, relateaza AFP. "Speranta de a ameliora…

- Focurile de arma dinspre Coreea de Nord au fost auzite la ora locala 7.41 si au fost indreptate catre un punct de frontiera sud coreean, au anuntat oficiali din Coreea de Sud, citati de AFP. Nu s-au inregistrat victime, iar sud-coreenii au ripostat "cu doua serii de tiruri si un mesaj de avertizare".…

- Localnicii din Phenian au intrat intr-o isterie a cumparaturilor și achiziționeaza orice, de la detergent de rufe la bautura și electronice, scre ziarul american. Un alt articol, din Daily NK, un cotidian de la Seul, confirma isteria cumparaturilor, dar o pune pe seama unui anunț de acum cateva…

- SUA vor continua sa militeze pentru denuclearizarea Coreei de Nord oricare ar fi conducatorul acesteia, a declarat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo, in timp ce zvonurile despre sanatatea precara a lui Kim Jong-Un continua sa circule, potrivit AFP.Intr-un interviu pentru canalul…