În comuna Şag începe, de azi, colectarea deşeurilor vegetale Primaria comunei Sag anunța inceperea campaniei de colectare a deșeurilor vegetale, campanie care se va desfasura in perioada 25 octombrie – 5 noiembrie. Depunerea acestora se va face, de fiecare localnic, in fata propriilor gospodarii, pe domeniul public, fara a perturba lucrarile aflate in desfașurare. Coordonatorul acțiunii va fi viceprimarul Kapor Antonius. Locuitorii comunei sunt ... The post In comuna Sag incepe, de azi, colectarea deseurilor vegetale appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

