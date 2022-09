În ciuda protestelor, Iranul continuă să blocheze accesul oamenilor la internet Regimul iranian considera ca acest lucru este in concordanta cu pozitia ostila a Washingtonului fata de Teheran, a informat presa de stat iraniana."Prin reducerea severitatii unei serii de sanctiuni in domeniul comunicatiilor - mentinand in acelasi timp presiunea maxima - SUA urmaresc sa isi atinga obiectivele impotriva Iranului", a declarat purtatorul de cuvant al ministerului iranian de externe, Nasser Kanaani, citat de presa de stat.SUA au autorizat vineri companiile de internet sa isi extinda serviciile in Iran, dupa ce Teheranul a recurs la intreruperi ale accesului la internet ca modalitate… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

