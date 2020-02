În China au apărut de trei ori mai mulţi miliardari decât în SUA în ultimul an Numarul miliardarilor din China a crescut în ultimul an într-un ritm de trei ori mai intens decât în Statele Unite ale Americii, cu averi dobândite din industria divertismentului online si din afaceri cu medicamente, în contextul epidemiei gripale Covid-19, arata un clasament prezentat de Reuters, citat de Mediafax.



Zona Marii Chine, care include China continentala, Hong Kong si Taiwan, a generat 182 de miliardari noi în intervalul 1 februarie 2019 - 31 ianuarie 2020. Astfel, numarul miliardarilor chinezi a ajuns la 799, conform Clasamentului Hurun… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

