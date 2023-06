Stiri pe aceeasi tema

- Parintii isi vor putea lua concediu pentru ingrijirea copilului bolnav pana la implinirea de catre acesta a varstei de 12 ani. Proiectul USR, initiat de parlamentarii Radu Panait si Alexandru Robert Zob, care extinde varsta copilului de la 7 la 12 ani a fost aprobat de Parlament, anunta USR. "In prezent,…

- Contractul a fost atribuit prin procedura simplificata companiei DGI Divert Expert SRL, din Cernavoda. Durata de executie a lucrarilor este, potrivit datelor oficiale, de 20 de luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. In Sectiunea Document puteti consulta anuntul de atribuire.Peste 313.000…

- SC Apa Canal 2000 SA Pitesti este preocupata de dezvoltarea societatii, eficientizarea activitatii si deopotriva de imbunatatirea relatiei cu beneficiarii sai. In acest sens, una dintre masurile intreprinse in sprijinul cetatenilor este infiintarea serviciului de Call Center, care este functional de…

- Supranumit „minunea lumii“, ginsengul este recunoscut, in primul rand, pentru capacitatea sa de a fortifica organismul si de a creste rezistenta la efort, proprietați care il fac foarte valoros pentru medicina naturista.

- Destinatie: Jupiter. Durata calatoriei: 8 ani. Sonda spatiala Juice este pe cale sa fie lansata spre Jupiter, planeta gigantica din sistemul nostru solar, si lunile sale inghetate, in cautarea unor medii extraterestre favorabile vietii, transmite miercuri AFP.Misiune emblematica a Agentiei Spatiale…

- Inspectoratul General al Politiei Romane anunta pe SICAP licitatie in vederea achizitionarii a patru autovehicule pick-up 4×4, dotate cu sisteme automate de recunoastere a numerelor de inmatriculare (automatic number plate recognition) si camere video. Conform caietului de sarcini, sistemul LPR (License…

- Oamenii de știința cehi spun ca calitatea somnului joaca un rol mai mare in influențarea calitații vieții, decat durata sau momentul somnului.Studiul lor, publicat in jurnalul cu acces deschis PLOS ONE, descrie impactul schimbarilor in calitatea somnului pe termen lung. Este primul studiu care testeaza…

- Se spune ca banii nu aduc fericirea, dar o intrețin! Potrivit legii atracției, putem atrage toate lucrurile asupra carora ne concentram, de la bogație la iubire și fericire. Evident, nu e suficient doar sa iți dorești, ci trebuie sa acționezi și tu. Ce haine trebuie sa porți daca vrei sa atragi banii.…