Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) au efectuat aproximativ 153.000 de plați catre beneficiari (participanți și moștenitori), in valoare totala de peste 2 miliarde de lei in perioada 2008-2023 și aproape jumatate din aceasta suma (46%, adica 932 milioane lei) a fost platita doar in…

- 8,1 milioane de romani sunt inscriși la Pilonul II de pensii private, dintre care jumatate (peste 4 milioane) contribuie regulat, luna de luna. Banii din Pilonul II reprezinta astfel al doilea cel mai valoros activ financiar al populatiei, dupa depozitele bancare. Cele 7 fonduri de pensii private obligatorii…

- Sunt persoane care au o suma de bani ceva mai mare și se gandesc sa o puna intr-un loc pe termen lung, poate chiar pentru pensie. Se uita la acțiuni, fonduri de investiții, fonduri de pensii Pilon III, titluri de stat, depozite.

- Guvernul a alocat 13,6 miliarde lei din Fondul de rezerva bugetara pentru domeniile educatie, drepturile de asistenta sociala, pensii, a anuntat, joi, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, mentionand ca acest mecanism va fi utilizat pana la sfarsitul anului pentru controlul

- Pensii private: In ce condiții poți incasa banii stranși la Pilonul II Pensii private: In ce condiții poți incasa banii stranși la Pilonul II In termen de cel mult patru luni de la intrarea in piața muncii, angajații romani cu varsta de pana la 35 de ani sunt obligați sa iși aleaga un fond de pensii…

- "Noi suntem onorati sa gazduim aceasta conferinta organizata impreuna cu Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania si dedicata unui eveniment aniversar, 15 ani de la infiintare, in mai 2008, a Pilonului II de pensii private obligatorii in Romania. El a fost construit cu asistenta Bancii…

- Cele sapte fonduri au 9,5% din capitalul social al Hidroelectrica, 13,5% din Petrom si 25,8% din Banca Transilvania, scrie Ziarul Financiar.Hidroelectrica (5,1 mld. lei), OMV Petrom (4,8 mld. lei) si Banca Transilania (4,6 mld. lei) sunt cele mai mari trei investitii din portofoliul de actiuni al…

- "Noi suntem onorati sa gazduim aceasta conferinta organizata impreuna cu Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania si dedicata unui eveniment aniversar, 15 ani de la infiintare, in mai 2008, a Pilonului II de pensii private obligatorii in Romania. El a fost construit cu asistenta Bancii…