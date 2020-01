In ce regiune a fost repartizat judetul Constanta la barajul pentru promovarea in Liga a 3-a

Stiri pe aceeasi tema

- Lupta acerba in Liga a IV-a de fotbal pentru desemnarea campioanei judetene. Sportul Simleu si Rapid Jibou au cele mai mari sanse sa devina castigatoarea campionatului in judetul Salaj si sa se alature formatiei SCM Zalau, reprezentanta judetului in esalonul trei. Recent, Comitetul Executiv al Federatiei…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit in ultimul Comitet Executiv ca meciurile de baraj pentru promovarea in eșalonul al treilea sa se dispute in dubla manșa, pe 13 și 20 iunie 2020. Campioana județului Suceava va intalni una dintre campioanele județelor Bacau, Botoșani, Neamț, Iași sau Vaslui, ...

- Federația Romana de Fotbal a stabilit, in ultima ședinta a Comitetului Executiv, datele de disputare a barajelor pentru promovarea in Liga a III-a. Astfel, campioana județului Suceava va intalni una dintre campioanele județelor Bacau, Botoșani, Neamț, Iași sau Vaslui pe 13 și 20 iunie 2020. Imperecherea…

- Romania și-a aflat adversara din barajul pentru Euro 2020. Tricolorii vor intalni in deplasare Islanda, pe 26 martie. Federația Romana de Fotbal (FRF) a oferit prima reacție dupa tragerea la sorți a play-off-ului din Liga Națiunilor. Oficialii sunt siguri ca ne vom califica la turneul final de anul…

- Doi copii s-au sinucis anul trecut in județul Vaslui. O fata de 10 ani și un baiat de 13 ani. Ambii, aveau parinții plecați la munca peste granițe. Specialiștii spun ca lipsa parinților pe termen lung are repercursiuni dintre cele mai grave asupra copiilor, care devin vulnerabili. Unii dintre ei cad…

- Prezenta in Argentina cu lotul national al Romaniei la Cupa Continentala de triatlon de la Formosa, sportiva constanteana Antoanela Manac nu a putut fi prezenta, in tara, la Gala Triatlonului Romanesc, unde Federatia Romana i a rasplatit cu titlul de sportiva anului si rezultatele deosebite din sezonul…

- 267.461 de alegatori au votat in judetul Constanta pana la ora 18.30 din cei 623.193 de persoane inscrise pe listele electorale permanente. Procentul inregistrat pana la aceasta ora este de 47,69 . Aproape 28.200 de alegatori au votat pe liste suplimentare iar alti 1501 au solicitat si au votat cu urna…

FRF (Federația Romana de Fotbal) a anunțat faptul ca ACS Dacia Unirea Braila a caștigat litigiul cu ACS Sticla Arieșul Turda, in ceea ce privește jucatorul Raul Vitan.