Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle și Prințul Harry au petrecut primul lor Craciun alaturi de fiul lor, Archie, departe de Anglia, tocmai in Canada, intr-un conac de 14,1 milioane de dolari.Conacul ii aparține unui misterios milionar. Meghan, Harry și micuțul Archie au fost insoțiți in mirificul conac de pe Insula Vancouver…

- Mesaje de Anul Nou 2020. La aceasta cumpana dintre ani, lasa sa treaca prin fereastra sufletului tau magia sarbatorilor, lasa-te cuprinsa de fericire si bucurie si ramai asa pentru tot restul vietii! Fii raza mea de soare si lumineaza-mi aceasta trecere, vino cu mine in lumea dragostei fara sfarsit!…

- Meghan Markle si Printul Harry, Craciun departe de Regina! Ducele si Ducesa de Sussex isi petrec vacanta de Craciun in Canada. Cuplul nu va sta in sanul Familiei Regale cu ocazia Sarbatorilor de iarna, ci o vor avea alaturi pe Doria, mama lui Meghan Markle. In ultimii doi ani, Printul Harry si Meghan…

- Lumea deja s-a obișnuit cu „rebeliunea” ducilor de Sussex, astfel ca incalcarea protocolului regal nu mai este o noutate. In acest an, cei doi, impreuna cu fiul lor Archie, vor petrece Craciunul in Los Angeles alaturi de mama Ducesei, Doria Ragland. Vestea chiar a fost confirmata de Palatul Regal.

- Meghan Markle a intrat in familia regala britanica in anul 2018, dupa ce s-a casatorit cu Prințul Harry. Insa, inainte de a deveni ducesa, aceasta a mai fost casatorita cu producatorul de cinema și televiziune Trevor Engelson. Acum s-a aflat motivul care a dus la divorțul celor doi. Meghan și Trevor…

- Printul Harry si Meghan Markle au in vedere sa isi stabileasca o a doua resedinta in SUA, Canada sau Africa, potrivit unor surse citate de People.„Nu este posibil pentru ei sa traiasca asa in Marea Britanie. Este multa presiune acum. Are loc o schimbare”, a spus o sursa apropiata cuplului.…