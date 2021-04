Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia persoanelor in noaptea de 3 spre 4 aprilie va fi permisa intre orele 20,00 – 2,00 pentru participarea la slujbele religioase organizate cu ocazia Pastelui catolic, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. „In noaptea de 3 spre 4 aprilie va fi permisa circulatia persoanelor…

- Premierul Florin Cițu a avut, azi, o discuție cu reprezentanții cultelor religioase din Romania și cu cei ai Secretariatului de Stat pentru Culte. Conform unor surse, in urma discuțiilor s-a stabilit ca in noaptea de Inviere sa fie permisa circulația persoanelor in afara locuinței pana la ora 2. Masura…

