Termenul pentru incheierea primei etape de autorecenzare s-a prelungit. Formularul online poate fi completat acum pana pe data de 27 mai. De asemenea, in actul normativ se regasesc regulile recensamantului ce prevad un interval in care poate fi cerut ziua libera platita. Prin urmare, romanii pot beneficia de liberul platit in cel mult 12 luni […]