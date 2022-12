Stiri pe aceeasi tema

- Catalina Grama este una dintre cele mai apreciate vedete din Romania. Artista este foarte activa pe rețelele sociale, acolo unde posteaza zilnic conținut cu activitațile pe care le desfașoara in viața de zi cu zi. Iata ca, in urma cu puțin timp, vedeta a ales sa le arate fanilor sai cum iși petrece…

- Alexia Eram, fiica Andreei Esca, și Mario Fresh formeaza de mai mulți ani un cuplu. Cei doi au intampinat și probleme pe parcursul relației, insa au reușit sa treaca peste ele, chiar daca au fost nevoiți ca pentru asta, sa stea desparțiți. Acum, Alexia a marturisit ca nu va petrece Craciunul in Romania.…

- Gabriela Prisacariu va implini 30 de ani, pe 22 noiembrie, iar soțul ei, Dani Oțil, a vrut sa o surprinda cu cateva zile mai devreme. Așa ca, i-a cumparat vedetei un cadou la care nu se aștepta. Totul a devenit public pe contul de Instagram. „Am vrut sa-ți spun ca faci 30 de ani și am luat o mașina…

- Gabriela Prisacariu iși sarbatorește ziua de naștere peste cateva zile, iar frumoasa vedeta implinește varsta de 30 de ani. Soția prezentatorului TV a avut parte de o surpriza neașteptata din partea lui Dani Oțil, asta pentru ca matinalul de la Antena 1 a surprins-o cu un cadou la care nimeni nu s-ar…

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar viața lor s-a schimbat radical de cand pe lume a venit fiul lor, Luca Tiago. Caci ziua Gabrielei Prisacariu se apropie cu pași repezi, soția prezentatorului TV se gandește intens la cadoul pe care ar vrea sa-l primeasca din…

- Gabriela și Dani Oțil formeaza unul dintre cele mai iubite și apreciate cupluri din showbiz-ul romanesc. Traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar relația lor a evoluat cu pași repezi. La doar cateva luni dupa ce au anunțat ca vor deveni parinți, cei doi au devenit soț și soție, iar de cand a venit…

- Cand vrei sa organizezi o vacanța in țara, cele mai comune zone la care te gandești sunt, probabil, cele de langa Sibiu, Brașov și Cluj-Napoca. Exista un oraș pe care sigur nu l-ai luat in considerare. Cel puțin, nu s-a aflat printre primele destinații care ți-au venit in minte. Este orasul cel mai…

- Gabriela Prisacariu a devenit mama pentru prima data in urma cu un an, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. De la prioritați pana la schimbari fizice și hormonale, toate au fost modificate. Nu este nimic neobișnuit cu asta, deoarece orice femeie se schimba in timpul și dupa sarcina. Soția lui…