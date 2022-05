În ce condiții poate refuza un angajator concediul medical In cadrul raporturilor de munca, angajatorul este responsabil pentru acordarea in mod legal a concediului medical și a indemnizației de asigurari sociale pentru incapacitate temporara de munca salariatului care i-a solicitat acest lucru. Dreptul salariatului de a beneficia de concediu și indemnizație nu este absolut, angajatorul beneficiind de parghiile legale necesare atat pentru a identifica un eventual abuz, cat și pentru a-l sancționa in mod corespunzator. Prin urmare, balanța drepturilor angajatorului și salariatului este echilibrata: dubiile angajatorului privind un eventual abuz de drept… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

