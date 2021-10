Stiri pe aceeasi tema

- Cu birouri in Franța, Belgia, Olanda și Germania și cu fondul american Marlin Equity, devenit acționar majoritar in luna mai, dupa un acord evaluat la 200 de milioane de euro, FinTech-ul iBanFirst a decis sa-și accelereze extinderea in Europa de Est și...

- Ambasadorul Romaniei la Washington, Andrei Muraru, a discutat cu Daniel Dines, CEO-ul UiPath, prima companie din Romania listata la bursa din New York. Muraru scrie pe Facebook ca a discutat despre „ce putem face ca interesele romanilor sa fie mai bine aparate” și și-a exprimat dorința pentru o „colaborare…

- Scaderi abrupte luni dupa-amiaza la bursa de la Bucuresti: Petrom, minus 5%, Nuclearelectrica si ONE, minus 1%. Indicele BET scade cu 1%. Declin puternic pe companiile din energie. 18 actiuni din cele 19 ale indicelui principal BET sunt pe minus luni dupa-amiaza la ora 13:45, cu scaderi abrupte…

- Capitalizarea OMV Petrom a crescut de peste 15 de ori. OMV Petrom este cea mai mare companie romaneasca de la Bursa de Valori București. In ultimii 20 de ani, acțiunea SNP a oferit investitorilor un randament mediu al dividendelor de aproximativ 6%. OMV Petrom (SNP), cea mai mare companie integrata…

- Marile companii auto anunta reducerea productiei de vehicule, din cauza deficitului de cipuri pentru industria auto. Ford Motor a anuntat inchiderea temporara a fabricii sale din Kansas, SUA, unde produce cel mai bine vandut model, camioneta F-150, dupa ce pandemia de Covid 19 a dus la reducerea productiei…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, afirma ca exista, in portofoliul ministerului pe care il conduce, companii care reprezinta adevarate "gauri negre", care au inregistrat pierderi si datorii si care erau "capusate" de catre "activul de partid".

- Angajaților din Romania, conform legislației, li se rețin banii pentru fondul de pensii. Fondul de pensii romanesc este format din cei trei piloni, Pilonul I, Pilonul II și Pilonul III de pensii private facultative. Dintre cele trei, primele doua sunt foarte importante și trebuie ținut cont de ele,…

- De la infiintarea sistemului de pensii private in Romania, adica din primavara anului 2008 si pana in iunie 2021, cele sapte fonduri de pensii private Pilon 2 inregistreaza randamente individuale anualizate de la 7,1% la 8,64%, potrivit calculelor ZF facute pe baza datelor ASF. Spre comparatie,…