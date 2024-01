Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 27 decembrie 2023, sezonul 6 al emisiunii „America Express-Drumul Soarelui” și-a desemnat caștigatorii. Competiția de la Antena 1, care s-a desfașurat in Columbia, Ecuador și Argentina, a fost caștigata de Laura Giurcanu și Sanziana Negru. Echipa fetelor a caștigat marele premiu de 30.000…

- Ce echipe lupta in finala America Express 2023 Timp de trei luni, telespectatorii au urmarit cu sufletul la gura America Express „Drumul Soarelui”. Aventurile concurenților prin America Latina au inregistrat in fiecare seara de difuzare a show-ului audiențe mari. Nu mai puțin de noua echipe au intrat…

- Aventura ”America Express” a meritat pentru Alexia și Aris Eram, odraslele Andreei Esca care s-au ales de pe urma cursei televizate cu o mica avere. Banii pe care i-a caștigat Alexia Eram in aventura sud americana nu au stat prea mult in conturile sale. Primul drum facut de cum s-a intors in țara, a…

- Extravaganta Iulia Albu a parcurs istorvitoarele probe de la ”America Express” in haine de mii de euro. Dupa ce a trait aventura vieții sale, calatorind cu rucsacul in spate spate prin Columbia, Ecuador și Argentina. ”In ținutele mele pentru America Express am inclus piese foarte valoroase, precum și…

- In seara aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1 incepe ultima etapa din Columbia la America Express. Emoțiile cresc, la fel și ambiția fiecarei echipe de a caștiga imunitatea care, de data aceasta, va aduce cu sine și biletele pentru Ecuador, urmatoarea țara de pe Drumul Soarelui.

- S-a aflat cine este iubita lui Aris Eram, fiul Andreei Esca. Se preconizeaza un nou cuplu in showbiz-ul din Romania, iar primele sentimente s-au infiripat chiar in timpul emisiunii America Express, de la Antena 1, care a inceput sa fie difuzata pe data de 21 octombrie. Cine este iubita lui Aris Eram…