Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii harghiteni au fost solicitati, in cursul noptii de miercuri spre joi, sa intervina pentru indepartarea mai multor ursi din Baile Tusnad, prezenta acestora fiind semnalata intr-o pensiune, un magazin, dar si pe strazile din statiune. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului…

- Luni, 14 iunie, ora 20.27, polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați cu privire la faptul ca pe DN18, pe dealul Hera, a avut loc un eveniment rutier. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 43 de ani din Iași a condus un autoturism pe D.N. 18 din directia Sighetu Marmatiei…

- Plajele vor fi folosite in limitele de capacitate, administratorii putand restricționa accesul daca acestea sunt depașite sau distanța fizica nu poate fi menținuta, se arata intr-un ordin comun al ministrilor Sanatații, Economiei și Mediului, publicat in Monitorul Oficial. Ca masuri de reducere a transmiterii…

- Deoarece prezența ursului este tot mai des semnalata in anumite zone de munte, localitați, gospodarii, Jandarmeria Maramures transmite turistilor și tuturor cetatenilor cateva recomandari folositoare pentru a preveni unele incidente nedorite si pentru a evita producerea unor situatii periculoase, reguli…

- Luni, 17 mai, Poliția Municipiului Baia Mare – Biroul Rutier a dispus masura reținerii pentru 24 de ore fața de un barbat 45 de ani din Recea. Acesta este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt calificat in scop de folosința conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și vatamare…

- Cetatenii din Sfantu Gheorghe au fost avertizati azi dimineata, printr-un mesaj Ro-Alert transmis de ISU Covasna, cu privire la prezenta unui urs pe malul Raului Olt, la intrarea in municipiu dinspre localitatea Chilieni, recomandandu-li-se sa evite deplasarea in zona. In urma cu aproximativ doua saptamani,…

- Luni, 19 aprilie, ora 15.35, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați de catre o femeie de 60 de ani din municipiu, cu privire la faptul ca nepotul acesteia, un copil de 13 ani, aflat in plasamentul acesteia, a plecat voluntar de la domiciliu. ”Polițiștii au identificat minorul pe strada Szilagyi…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu , a semnat vineri ordinul de schimbare a protocolului specific privind decesele pacientilor infectati SARS-CoV-2, dar și accesul in spitale a clericilor și aparținatorilor. Conform noilor reglementari, familia/reprezentantul legal va pune la dispozitie imbracamintea…