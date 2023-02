Stiri pe aceeasi tema

- De curand, pe TikTok, a devenit virala o rețeta de biscuiți din 3 ingrediente. Modul simplu de preparare, dar și gustul delicios, i-au determinat pe tot mai mulți sa spuna ca este un desert care merita incercat.

- Fara indoiala, carnea de pui este una dintre cele mai consumate de romani. Indiferent ca vorbim despre pui la gratar, fiert sau la cuptor, iata cateva trucuri geniale care te vor ajuta sa-l gatești corespunzator. Oricine le poate incerca, sunt extrem de simple. Secretul prin care gatești puiul bine…

- Piureul de cartofi este o delicioasa garnitura și se poate realiza destul de repede, fara prea multe batai de cap . Oricine poate prepara piure de cartofi, insa puține persoane știu sa il faca delicios, dar și fin. Iata care este ingredientul care te va ajuta sa-l prepari delicios!

- Daca iți dorești un preparat delicios pentru intreaga familie, dar și pentru musafiri, noi iți prezentam rețeta de paste cu branza la cuptor care este delicioasa și ușor de preparat. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie, dar și pașii pe care ar trebui sa-i urmezi!

- Mai este puțin pana la Craciun, iar gospodinele deja se pregatesc pentru sarbatori. De pe mesele romanilor nu lipsește piftia, preparat cunoscut in alte zone sub denumirea de racituri. Și cum piftia este pe placul tuturor, exista cateva trucuri care te vor ajuta sa obții un preparat limpede și inchegat.

- Iarna este un anotimp care poate avea un efect grav daunator asupra casei tale și a obiectelor din ea. Dincolo de asta, costul pentru incalzirea locuinței este mai mare decat in restul anului. Totuși, poți face ceva pentru a scadea facturile. Iata despre ce e vorba.

- Numai cand auzi cum sfaraie apa din oala cu cartofi, iți lasa gura apa. Din tuberculi poți sa prepari tot felul de mancaruri, cu și fara carne, cu și fara sosuri, in funcție de preferințele fiecarei gospodine in parte. Ce sa adaugi in oala cu cartofi pentru a fierbe de doua ori mai repede. Așa […] The…

- Este ingredient nelipsit din numeroase rețete, mai ales in cele de torturi și prajituri. De fapt, orice francez va spune ca face orice mancare infinit mai gustoasa. Daca vrei sa il folosești ca un adevarat profesionist, trebuie sa renunți la un obicei pe care l-ai vazut la mama și bunica și sa urmezi…