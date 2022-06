In cadrul unui curs de management, vei realiza ca oricand poti invata ceva nou si util! Secolul XX a fost considerat de contemporani Secolul vitezei. Insa, in comparatie cu ritmul in care se petrec astazi schimbari in toate domeniile, perioada dintre 1901 si 2000 pare mai degraba lenta si linistita. Intr-adevar, secolul XXI aduce, in special ca urmare a unui progres tehnologic fara precedent, transformari multiple in societate si, mai ales, in mediul de afaceri. Pentru a te adapta si a prospera, este nevoie sa inveti in permanenta lucruri noi, iar una dintre cele mai bune modalitati de a o face este reprezentata de participarea la un curs management. Iata cateva dintre… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

