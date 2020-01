"In buza alegerilor", Primaria Bucuresti finalizeaza proiecte pe banda rulanta

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Concedieri pe banda rulanta in Guvern: Posturile dintr-un minister și de la AFIR vor fi reduse cu 15% Concedieri pe banda rulanta in Guvern: Posturile dintr-un minister și de la AFIR vor fi reduse cu 15% Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian ... Concedieri pe banda rulanta…

- In perioada 31 decembrie – 5 ianuarie, politistii maramureseni au actionat pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 12 actiuni si s-a intervenit la 321 de evenimente, cele mai multe sesizate prin 112, informeaza Politia Maramures. In urma…

- Seara de luni, 16 decembrie, a fost una sub semnul accidentelor rutiere. In trei ore au fost trei accidente soldate cu o persoana decedata si trei ranite. Accidentul mortal s-a inregistrat in jurul orei 17.40, la Manoaia. Un barbat de 44 de ani a fost accodentat mortal de o autouitilitara. Stirea o…

- In ultimele 48 de ore, politistii argeseni au intocmit dosare penale pe banda rulanta pentru soferi depistati bauti la volan. De exemplu, in ziua de 23 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Albeștii de Argeș au depistat un barbat de 23 de ani, din Tigveni, care conducea un…

- Rude a zeci de rusi arestati in marja protestelor neautorizate din vara au denuntat marti, intr-o scrisoare 'disperata' adresata presedintelui Vladimir Putin, dosarele penale fabricate sau politice impotriva - potrivit lor - a tot mai multe persoane, informeaza France Presse.Familiile mai…

- (16:07) Ion Chicu: Vin cu indemnul de a continua activitatea guvernului pentru a imbunatați viața cetațenilor Republicii Moldova. Aveți susținerea mea de a munci eficient. Suntem gata spre un dialog. Eu o sa va rog sa organizam intrevederi cu fiecare din dumneavoastra.

- Black Friday 2019. evoMAG demareaza azi runda a doua de reduceri de Black Friday, cu discount-uri de pana la 86%, și adauga in portofoliu noi produse la prețuri reduse, din categorii precum telefoane mobile, portabile, sport & fitness, electrocasnice etc.

- „Putem considera ca Simona Halep este o personalitate marcanta care prin tot ceea ce face contribuie din plin la imaginea pozitiva pe care Clujul o oare in acest moment pe plan national, dar si international” – se arata intr-una dintre recomandarile pentru acordarea titlului de cetatean de onoare al…