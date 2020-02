Stiri pe aceeasi tema

- Sunt vesti tot mai alarmante despre coronavirus numit de acum Covid-19. In ultimele zile, in China au murit, in medie, 100 de oameni la fiecare 24 de ore. Bilanțul negru al deceselor a ajuns astfel la 1112, iar numarul imbolnavirilor a depașit 46.000.

- In total, 450 de medici si alt personal sanitar al Armatei Populare de Eliberare au ajuns cu avionul la Wuhan (centrul Chinei) pentru a participa la lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat sambata agentia Xinhua, preluata de AFP preluat de agerpres.Vezi și: Cum ne afecteaza iarna fara…

- Volvo are un proiect de 600 de milioane de dolari pentru extinderea uzinei sale din Ridgeville (statul american Carolina de Sud), astfel incat sa inființeze o noua linie de producție, dar și o fabrica de baterii pentru mașini electrice. Construcția fabricii de baterii ar urma sa fie gata la finalul…

- In cursul acestei zile, jandarmii argeșeni au fost sesizați telefonic de catre paznicul unei foste fabrici din municipiul Pitești despre faptul ca mai multe persoane au patruns in incinta cu intenția de a sustrage fier vechi. Este vorba despre societatea Alprom. Dupa ce s-au deplasat in zona indicata,…

- O echipa de oameni de stiinta din China a descoperit ca o anumita bacterie poate produce cantitati importante de alcool in intestine, suficient de mari pentru a provoca o afectiune hepatica la persoane care nu consuma alcool, relateaza miercuri Xinhua preluat de agerpres. Boala ficatului gras non-alcoolic…

- Trei firme din județul Olt au anunțat intenția de a concedia colectiv peste 350 de personae. IAC Balș, furnizor pentru Ford, iși inchide fabrica din orașul de pe malul Oltețului. In prag de Craciun, 354 angajați din județul Olt raman fara loc de munca, dupa ce firmele la care lucreaza au anunțat serviciului…

- Peste 500 de persoane au ajuns la spital dupa ce au suferit rani provocate de poleiul depus pe drumurile din orasul Lvov din vestul Ucrainei, informeaza marti agentia Xinhua, potrivit Agerpres. Potrivit departamentului de sanatate din Lvov, 533 de persoane s-au prezentat la unitatile spitalicesti…

- Populatia mondiala de magari este in declin dupa ce exportul acestor animale pe piata chineza a atins cote enorme. Mai mult, cererea asiaticilor si exporturile sunt peste nivelul de inmultire al acestor animale.