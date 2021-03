Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare anunța ca, in perioada 22 Martie 2021 – 2 Aprilie (cu posibilitate de prelungire daca situatia va impune), va desfașura activitatea de deratizare impotriva rozatoarelor, pe raza Municipiului Baia Mare, prin amplasarea de stații de intoxicare cu momeala raticida…

- Examinatorii de la Serviciul de Permise și Inmatriculari Suceava cercetați de procurorii DNA se intorc la munca. Prefectura susține ca aceasta este singura soluție, ținand cont de faptul ca exista un deficit mare de personal. De asemenea, dupa spusele prefecturii, agenții acuzați ca au luat mita vor…

- In aceasta dimineața, pe E60, intre municipiul Sighișoara și localitatea Albești, a avut loc un accident de circulație in care un autoturism s-a rasturnat in șanțul de pe marginea carosabilului. La fața locului au intervenit pentru asigurarea masurilor PSI pompierii militari din cadrul Detașamentului…

- Romania a oferit o soluție la nivelul Uniunii Europene privind operațiunea militara din Bosnia, afectata de Brexit, conform Hotnews, care preia Politico. Potrivit sursei citate, Romania ar urma sa puna la dispoziție 134 de soldați care sa ia locul britanicilor in forțele de menținere a pacii. Operațiunea…

- Cateva persoane care se aflau cu cainii la plimbare in zona Parcului „Regina Maria” din Baia Mare au fost opriți de polițiștii locali din cadrul Poliției Animalelor, pentru a dovedi ca poseda pungile necesare pentru curațarea spațiului public in caz de nevoie. Conform Hotararii Consiliului Local Baia…

- In aceasta dupa-amiaza, pompierii mureșeni impreuna cu cațiva cetațeni, au intervenit pentru salvarea vieții unui baiat prins sub gheața, intr-un lac din zona localitații Cipau, județul Mureș. Conform ISU Mureș este vorba despre un baiat de 14 ani, care a cazut in apa și a intrat sub gheața. Victima…

- Aleșii locali ai orașului Sarmașu au aprobat vineri, 15 ianuarie, cu prilejul unei ședințe extraordinare de lucru, indicatorii tehnico-economici ai proiectului "Consolidarea capacitații Liceului Teoretic "Samuil Micu" din orașul Sarmașu in vederea gestionarii situației pandemiei generate de virusul…

- Clientii ar putea plati mai mult pentru curent de la 1 ianuarie. Piata energiei electrice se liberalizeaza, iar tarifele nu vor mai fi stabilite de autoritati, ci vor fi calculate de furnizori. Peste 6 milioane de consumatori depind acum de preturile reglementate de stat. Odata cu liberalizarea pietei…