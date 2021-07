Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca autoritatile elene au emis o avertizare pentru insula Kefalonia, din cauza unui incendiu puternic, activ in perimetrul localitatilor Pastra, Kremmidi, Markopoulo, Katelios si Kato Katelios.…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca toate persoanele care intra in Grecia cu masina sunt testate la frontiera, indiferent daca au fost sau nu vaccinate. Daca rezultatul testului este pozitiv, persoanele nevaccinate intra in carantina 10 zile, iar cele vaccinate 7 zile. MAE a transmis, miercuri,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca, din cauza fluxului mare de persoane care se deplaseaza in aceasta perioada, au fost semnalate aglomerari și cozi de autovehicule la punctele de control rutier a trecerii frontierei…

- Ambasada Romaniei a initiat demersuri in regim de urgenta pentru fluidizarea traficului de la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata – Promachonas), a anuntat, sambata seara, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). “In contextul intarzierilor inregistrate la punctul de frontiera…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile elene au revizuit conditiile de intrare in Republica Elena, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri au intrat in vigoare la data de 14 mai 2021, ora 06.00 si se aplica pana la data de 24 mai 2021, ora 06.00. Articolul Au fost revizuite…