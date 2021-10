Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele USR Catalin Drula a afirmat, la TVR 1, ca seful sau de partid Dacian Ciolos ar putea renunta la mandatul de premier desemnat in cazul in care PNL ar veni cu o propunere de premier care sa nu fie Florin Citu. Intrebat daca Ciolos ar renunta la pozitia de conducere a guvernului in fata…

- Catalin Drula a fost intrebat, miercuri seara, daca au existat discuții ca Dacian Cioloș sa-și depuna mandatul inainte de a ajunge in Parlament, in cazul in care nu se formeaza o majoritate. ”A fost intrebat si domnul Ciolos despre asta si a spus ca este o decizie pe care inca urmeaza sa o luam. Parerea…

- Florin Cîțu, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor, alaturi de Varujan Pambuccian, se întâlnesc pentru prima data de la ruperea coaliției, iar întâlnirea are loc, de la ora 17.00, la sediul central al PNL. Va fi prima încercare a lui Dacian Cioloș, desemnat de Iohannis drept…

- Premierul desemnat Dacian Ciolos se va intalni miercuri cu liderii PNL, UDMR si minoritatilor nationale pentru o prima discutie in vederea formarii unei majoritati parlamentare. „Nu este in intentia noastra de a negocia o majoritate cu PSD si AUR, am spus lucrul acesta foarte clar. Nu avem compatibilitati…

- Dacian Cioloș, desemnat de președintele Klaus Iohannis drept candidat la funcția de premier, are nevoie de 234 de voturi în Parlament peentru a-și trece guvernul. USR are doar 80 de parlamentari, iar atât PNL și UDMR, cât și PSD și AUR au anunțat, în primele ore de la anunțul…

- Liderii USR au decis luni, în ședința Biroului Național sa mearga la consultarile de la Cotroceni, cu propunerea Dacian Cioloș - prim-ministru. Liderii USR își exprima astfel intenția de a ramâne la guvernare cu PNL dar fara Florin Cîțu premier. De asemenea în ședința BPN…

- Liderii USR PLUS au avut joi seara o ședința a Biroului Național in care și-au exprimat nemulțumirea in legatura cu activitatea guvernului din care fac parte, precum și in legatura cu premierul Florin Cițu. Aceștia sunt suparați ca premierul nu-i privește „ca pe niște parteneri de coaliție” și au fost…