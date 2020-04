În așteptarea testărilor: Paturi din CARTON, la aeroport Rezultatul unui astfel de test poate sosi cel mai repede in 6 ore, insa intarzierile pot dura 1-2 zile. In acest rastimp, pasagerii pot parasi aeroportul dar nu au voie sa plece cu transportul in comun. Pasagerii care nu au membri ai familiei sau prieteni care sa vina sa-i ia cu automobilul trebuie sa astepte rezultatele testului in... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Aeroportul Narita din Japonia a organizat un „hotel” in zona rezervata ridicarii bagajelor de catre pasageri, in care a instalat paturi din carton acoperite cu plapumi pentru pasagerii curselor internationale care trebuie sa astepte pana primesc rezultatele testelor pentru noul coronavirus, transmite…

