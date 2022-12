Stiri pe aceeasi tema

- Noi investiții pentru comuna Doicești, extindere rețea de canalizare pe strada Liniștei și asfaltarea strazilor Poieniței, Aleea Sinaia tronson 1( paralela cu strada Poeniței), Dealului, drum vicinal(intrarea spre Gara Doicești), Valea Bradului(zona Milea). Primariul Cozmin Stana a semnat cele doua…

- Accident rutier grav, cu o persoana incarcerata, la ieșire din comuna Razvad catre comuna Gura Ocnitei pe DJ720. Acționeaza Detașamentul Moreni cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD. La locul accidentului a fost gasita o persoana incarcerata, conștienta. Persoana a fost scoasa in siguranța…

- Mare bucurie și anul acesta Moș Craciun a poposit la Vulcana-Pandele,ajutoarele de nadejde al Batranelului au fost primarul Radu Vasile, viceprimarul Bogdan Scirtoaje și Consiliul Local. Ca de fiecare data Florina Voicu a pregatit un mic decor in care la primit pe Moș. Incarcat cu daruri pentru copiii…

- Tragedie, o persoana a fost gasita carbonizata intr-o casa cuprinsa de flacari in comuna Ciocanești, pe strada Sf. Ioan. Au acționat echipaje de pompieri cu trei autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD. La locul incendiului pompierii au constatat ca acesta se manifesta generalizat pe o suprafața…

- Administrația din comuna Sfantu Gheorghe a reușit sa impuna un proiect cultural prezent doar in marile orașe ale țarii. In 5 din cele 5 stații de autobuz ale localitații au fost construite rafturi de biblioteca. Locuitorii comunei, dar și vizitatorii ajunși intamplator in locații, pot imprumuta carți…

- Incerca sa vanda droguri in comuna dambovițeana Ciocanești, la data de 25 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 12 Poliție Rurala Tartașești au identificat un barbat, de 34 de ani, din București, in timp ce se afla in localitatea Ciocanești. In urma controlului autovehiculului și al bagajelor,…

- La Doicești, un parc ultramodern in cartierul Colonie și o sala de sport pentru intreaga comuna, sunt doar doua dintre investițiile care incep in aceste zile, anunțul vine din partea primarului Cosmin Stana. Administrația de la Doicești condusa de primarul Cosmin Stana a facut tot posibilul sa obțina…

- Pe 15 octombrie, Festivalul Dovleacului, o tradiție pastrata cu sfințenie de Primaria și Caminul Cultural Vulcana Pandele, acestui eveniment i-a dat naștere in urma cu 20 de ani, omul inimos Florin Voicu, directorul Caminului Cultural ” Izvor de Apa Vie „. Administrația locala condusa de primarul Radu…