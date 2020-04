În America e DEZASTRU! S-a atins DUBLUL morților din Italia Numarul deceselor provocate de coronavirus in Statele Unite a crescut duminica la peste 40.000, cea mai mare din lume si aproape dublul numarului de decese inregistrate in Italia, a doua cea mai afectata tara, potrivit unui raport al Reuters. Statele Unite au avut nevoie de 38 de zile de la primul deces inregistrat pe 29 februarie pentru a ajunge la 10.000 de morti, pe 6 aprilie, iar la doar cinci zile distanta numarul acestora a ajuns la 20.000 de morti, potrivit unui raport al Reuters. De asemenea, acestea au crescut de la 30.000 la 40.000 in doar patru zile dupa includerea celor care au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SUA – numarul deceselor trece de 40.000 Numarul deceselor provocate de coronavirus in Statele Unite a crescut duminica la peste 40.000, cel mai mare din lume si aproape dublul numarului de decese inregistrate in Italia, a doua cea mai afectata tara. In SUA la 38 de zile de la primul deces inregistrat…

- Numarul mortilor din Statele Unite puse pe seama noului coronavirus a depasit, vineri, 17.000, conform unui bilant publicat de Reuters, care remarca si ca masurile de izolare la domiciliu luate de autoritatile de la Washington incetinesc raspandirea virusului.Autoritatile americane au avertizat…

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus a atins luni pragul de 10.000 in Statele Unite ale Americii, potrivit unui bilant Reuters. Statele Unite se afla pe locul trei in lume in ceea ce priveste numarul deceselor provocate de COVID-19, dupa Italia cu 16.523 de decese si Spania cu 13.169 de decese.…

- Numarul de decese din SUA a trecut de 1.000, in vreme ce numarul de cazuri de infectare a ajuns la 75.000, depașind pentru scurt timp Italia. SUA au devenit astfel un epicentru al pandemiei globale, intr-un moment in care o mare parte din autoritațile statale evita inca sa aplice masuri restrictive…

- In schimb, pe fondul noilor restrictii emise de Departamentul de Securitate Interna (DHS) privind accesul pe teritoriul SUA, incepand cu data de 14 martie 2020 Air France va ajusta programul curselor catre aceasta destinatie. Astfel, pe data de 13 martie zborurile dinspre si catre SUA se vor desfasura…

- China a raportat o creștere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dupa 4 zile consecutive în care bilanțul s-a aflat în scadere. Cauza ar fi cetațenii infectați în strainatate cu virusul 2019-nCoV, potrivit Mediafax care citeaza Reuters. China continentala a confirmat…

- Pâna în prezent, opt state din SUA au declarat stare de urgența ca raspuns la epidemia de coronavirus, potrivit CNN. Autoritațileau confirmat cel puțin 21 de dece în trei state, 18 în Washington, doua în Florida și unul în California. Acestea trei au fost printre…

- Procurorii din Statele Unite au adaugat miercuri un nou capat de acuzare în procesul deschis împotriva producatorului chinez de smartphone-uri Huawei, ducând la o noua escaladare în conflictul dintre Washington și cea mai mare companie telecom din lume, relateaza Reuters.Noua…