- Premierul Florin Citu a afirmat ca isi doreste ca in curand sa fie o aplicatie care sa fie utilizata pentru toate mijloacele de transport in comun. El a precizat ca multe ori vine la munca pe jos si isi numara pasii.

- Premierul Florin Citu a participat, miercuri, la work-shopul „Smart City: Micromobilitatea, o necesitate pentru dezvoltarea sustenabila a oraselor”, Intrebat de jurnaliști daca la birou vine pe jos sau foloseste un mijloc de transport alternativ, Cițu a spus:„De cele mai multe ori vin pe jos, imi numar…

- „La Cluj au prioritate mijloacele de transport în comun, pietonii și de abia apoi mașinile. Am pațit și eu, am stat o ora în trafic, iar apoi am luat mijloacele de transport în comun. Lucrarile de pe Bulevardul 21 Decembrie vor fi finalizate…

- Mijloacele de transport in comun de pe mai multe linii vor circula deviat, din cauza lucrarilor la carosabil de pe strada Banatul. Astfel, in data de 11.06.2021 și in intervalul 14.06.2021 – 16.06.2021, traseele liniilor Expres 7, S8 și M36 vor fi modificate, pe ambele sensuri de deplasare, intre bulevardul…

- Mijloacele de transport in comun care circula pe liniile E4, E4 barat și S13 (cursa școlara) vor avea traseul deviat, intre 8 și 10 iunie. Motivul il reprezinta lucrarile la pasajul CF de pe strada Aeroportului. Potrivit STPT, mijloacele de transport in comun amintite vor avea urmatorul traseu tur –…

- Premiera in Romania In aceste momente, in municipiul Constanta se lanseaza campania "Schimba PET ul cu biletul", o initiativa unica in Romania, prin care locuitorii si turistii vor putea circula cu mijloacele de transport in comun, platind la schimb cu PET uri si doze de aluminiu.Astazi, 21 mai, locuitorii…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, miercuri, un proiect de hotarare care prevede acces gratuit in mijloacele de transport in comun STB pentru personalul acreditat UEFA si detinatorii de bilete la meciurile de la EURO 2020.

- Majoritatea cetatenilor au inteles ca purtand masca ne protejam pe noi si pe cei din jurul nostru, dar au fost si 15 persoane care au fost sanctionate cu avertisment si li s au oferit masti de protectie pentru a putea continua calatoria., anunta Gruparea de Jandarmi Mobila "TOMIS" Constanta. In perioada…