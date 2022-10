Stiri pe aceeasi tema

- ”Propunerea legislativa din martie a Comisiei Europene a dezvoltat interesul jucatorilor de pe piata muncii privind transparentizarea salariilor. In Romania, intre dorinta de a atrage talente relevante pentru pozitiile deschise si aceea de a se alinia la tendintele europene, tot mai multe companii aleg…

- Rata somajului – mai mica decat cea inregistrata la nivel national N. Dumitrescu Dupa perioada de pandemie, care a avut efecte negative pe toate planurile, economia din Prahova da semne ca incearca sa revina la normal, iar acest lucru se vede și din cele mai recente date statistice, in mod special cele…

- Poliția Romana, prin Direcția de Investigare a Criminalitații Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, pune in aplicare 146 de mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Bucuresti (1) si județele Alba (2), Bacau (1),…

- In ziua de 28 septembrie 2022, procurorii din cadrul Secției de urmarire penala a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție efectueaza 146 de percheziții domiciliare pe raza municipiului Bucuresti (1) si a judetelor Alba (2), Bacau (1), Bihor (1), Bistrița Nasaud (1), Cluj (2), Constanța…

- Eveniment 146 de percheziții, dintre care 6 in Teleorman, la persoane banuite de evaziune fiscala, spalarea banilor, taiere fara drept de arbori din fondul forestier național și delapidare septembrie 28, 2022 09:37 Astazi, Poliția Romana, prin Direcția de Investigare a Criminalitații Economice –…

- Oamenii legii au luat la puricat 146 de locații din București și alte 16 județe din țara. Una dintre ele este in Bistrița-Nasaud. Este vorba despre un dosar de evaziune fiscala, spalare a banilor, taiere fara drept de arbori din fondul forestier național și delapidare. Perchezițiile domiciliare au avut…

- Aproape 150 de perchezitii sunt desfasurate, in aceasta dimineata, in mai multe judete din tara, inclusiv in Bistrița-Nasaud, intr-un dosar privind evaziunea fiscala, spalarea banilor, taiere fara drept de arbori si fondul forestier national si delapidare. Descinderile sunt facute de Direcția de Investigare…

- Administratia Nationala Apele Romane anunta ca a marit numarul sectiunilor de monitorizare din bazinele hidrografice la 120, iar 33 dintre acestea au in prezent debite sub cel minim necesar.Totodata, sunt 696 de localitati alimentate restrictionat din sursa de apa de suprafata si din subteran.…