Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Fereșteanu și Liza Sabau realizeaza la Virgin Radio cel mai ascultat tronson de seara de tinerii intre 15-29 de ani din Capitala și s-au bucurat de cele mai mari creșteri de audiența la nivelul intregii țari, la valul anterior de masurare SAR. Luni, in emisiunea lor, cei doi realizatori i-au…

- Topul celor mai vizionate videoclipuri de pe Instagram in luna martie este dominat de Cardi B. Cinci dintre primele zece clipuri ii aparțin cantareței americane, strangand intre 17,7 și 28,1 milioane de vizualizari pe videoclip, potrivit Variety. Cardi B are peste 61 de milioane de followeri, fiind…

- Liza și Fereșteanu realizeaza cel mai ascultat program de radio de seara de catre tinerii din București și va mulțumim pentru asta. Cei doi au ales sa faca o premiera joi seara la Virgin Radio, chiar daca fac emisiunea de acasa in perioada aceasta. Bruja cu piesa „Ia loc” s-a auzit pentru prima oara…

- ROXEN va reprezenta Romania la Eurovision impreuna cu piese „Alcohol You„, pe care a cantat-o LIVE, in premiera, la Virgin Radio Romania. Alcohol You pleaca in acest moment cu a șasea șansa la caștigarea trofeului, fiind cotata de catre pariori cu 6% din șanse. Pe locul 1 se situeaza Bulgaria, cu piesa…

- Astazi a avut loc o editie speciala in emisiunea lui Andrei Niculae, colegul de mai tarziu, Gabriel Feresteanu a fost invitat chiar de la ora 16:00, in timp ce Niculae a fost prezent in emisiunea lui Feresteanu doar cu o seara in urma. Pentru ca s-au nimerit amandoi, rubrica VERSUS a lui Niculae a fost...…

- Azi, de Ziua Fun Day at Work ne-am gandit sa transformam ziua de munca intr-o zi extrem de buna. Le-am cerut ascultatorilor numarul de telefon al șefului, sa-l convingem sa scurteze cu o ora ziua de lucru astazi. Totul in direct, la radio. Dintre sutele de mesaje pe care le-am primit, l-am ales pe cel...…

- Cel mai urmarit show de umor va reveni in curand la Antena 1 cu un nou sezon de senzație. Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au avut o prima zi de filmare absolut surprinzatoare, plina de elemente surprize, gata sa ii provoace pe jurați sa ofere cele trei ”Thumbs up”. Primii concurenți au sosit inca de…

- „Sunt extrem de emoționata! Avem langa noi doi campioni olimpici tineri: Georgeta Popescu și Andrei Nica„, a deschis Liza Sabau emisiunea. In aceasta seara, campionii Romaniei de la Jocurile Olimpice de Tineret au trecut pe la Liza Sabau și Gabriel Fereșteanu. „Ne-am apucat datorita antrenorului nostru…