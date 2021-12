În această noapte: Spectacolul astronomic al Geminidelor ajunge la apogeu! Pasionatii de astronomie vor primi un cadou special in acest an in noaptea de luni spre marti, cand vor putea sa admire ploaia de “stele cazatoare” provocata de meteorii Geminide, care vor lumina cerul nocturn, potrivit DPA. Fenomenul a inceput pe 4 decembrie si va continua pana pe 17 decembrie. Aceasta ploaie de stele pare sa provina dinspre constelatia Gemini (Gemeni), de unde a primit numele “Geminide”. Spectacolul astronomic al Geminidelor, care se produce in fiecare an in luna decembrie, va atinge perioada sa de apogeu in noaptea de 13 decembrie si va ramane vizibil in primele ore ale zilei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul astronomic al Geminidelor, in aceasta noapte: Momentul in care ploaia de „stele cazatoare” va ajunge la apogeu Spectacolul astronomic al Geminidelor, in aceasta noapte: Momentul in care ploaia de „stele cazatoare” va ajunge la apogeu In fiecare an, in perioada 4 decembrie – 20 decembrie…

- Pasionatii de astronomie vor primi un cadou special in acest an in noaptea de luni spre marti, cand vor putea sa admire ploaia de „stele cazatoare” provocata de meteorii Geminide, care vor lumina cerul nocturn, informeaza DPA. Fenomenul a inceput pe 4 decembrie si va continua pana pe 17 decembrie. Aceasta…

- Spectacolul astronomic al Geminidelor, care se produce in fiecare an in luna decembrie, va atinge perioada sa de apogeu in noaptea de 13 decembrie si va ramane vizibil in primele ore ale zilei de 14 decembrie.

- Pasionatii de astronomie vor putea sa admire in noaptea de luni, 13 decembrie, spre marti ploaia de stele cazatoare provocata de meteorii Geminide, care vor lumina cerul nocturn, informeaza DPA.Fenomenul a inceput pe 4 decembrie si va continua pana pe 17 decembrie. Ploaia de stele pare sa provina dinspre…

- Un fenomen astrologic va putea fi observat in Romania in urmatoarele ore. Afla chiar acum cand atinge maximum ploaia de meteoriți leonidele și cand vor putea fi vazute pe cer. Potrivit ultimelor informații, leonidele, unul dintre numeroasele roiuri de meteori active in an, vor fi vizibile pe teritoriul…

- Astazi ce ganduri ajung sa stapaneasca un om dupa o milisecunda cand ii curg mucii, stranuta, tușește sau il doare capul? Simplu de raspuns. Ca are COVID-19 și in doua saptamani va muri acasa sau la spital in chinuri groaznice! Nevaccinați sau vaccinați, același gand cumplit. Și mai simplu de ințeles…

- Opera Naționala Romana din Iași programeaza un eveniment special in ziua de miercuri, 29 septembrie. Spectacolul ”Boema”, de Giacomo Puccini, care va avea loc in Sala Mare, cu incepere de la ora 18:30, va fi dedicat dirijorului Corneliu Calistru, care implinește joi 80 de ani. Dirijor de marca, Maestrul…

- Solo show-ul Armin van Buuren, programat pentru 25 septembrie, la Bucuresti, a fost amanat din cauza cresterii accelerate a numarului de cazuri COVID-19 in Capitala si a riscului de imbolnavire. Armin van Buuren promite un show memorabil anul viitor, informeaza News.ro. ”In iunie, proiectul…