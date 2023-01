In noaptea de luni spre marți,circulatia rutiera in Pasajul Unirii va fi restrictionata, din cauza unor lucrari de mentenanța, transmite Primaria Sectorului 4. Potrivit unui comunicat al Primariei Sectorului 4, transmis, luni, Agerpres, traficul rutier va fi restrictionat, in interiorul tunelului, pe ambele sensuri de mers, intre orele 23,30 și 5,00.In acest interval orar, traficul rutier in zona va fi dirijat de agentii Politiei Locale Sector 4. The post In aceasta noapte, intre orele 23.30 și 5.00, nu se circula prin Pasajul Unirii appeared first on Puterea.ro .