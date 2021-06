In plin proces de reorganizare al Academiei de Poliție, aducem in atenția factorilor de decizie din M.A.I. unele „vulnerabilitați”, sa le spunem frumos, care par a trece neobservate in goana disperata dupa funcții și in febra execuției persoanelor incomode. Dupa ce, in data de 24.05.2021, Curtea de Apel București s-a pronunțat in dosarul de șantaj in care este implicat fostul rector al Academiei, IACOB Adrian, și astfel au fost date publicitații detalii din rechizitoriu, constatam ca in cadrul instituției activeaza inca persoane implicate, care au sprijinit, au avut cunoștința sau au incurajat…