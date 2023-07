Stiri pe aceeasi tema

- Nu este nici o medie de 10 la BACALAUREAT in județul Dambovița, potrivit rezultatelor inainte de contestații. Cea mai mare medie in județul Dambovița, a fost 9, 98 urmata de o alta medie de 9, 95 și 9, 86. Rezultatele sunt foarte slabe la unele licee care in fiecare an au fost codașele județului.…

- Niciun elev de la doua instituții de invațamant din județul Timis nu au promovat examenul de Bacalaureat 2023. Este vorba despre Liceul Tehnologic „Petre Mitroi” din Biled si Liceul Teoretic „Henri Coanda” din Timișoara (a nu se confunda cu Colegiul Tehnic „Herni Coanda”). La Liceul Tehnologic „Petre…

- Procentul de promovare la Examenul de Bacalaureat din județul Gorj este de 60,77%, inainte de contestații. Au fost inscriși 2.910.candidați, prezenți 2.781 și respinși 1.089. Repartizarea pe medii este urmatoarea: 6.00 – 6.99 – 448 de elevi; 7.00 – 7.99 – 460 de elevi; 8.00 – 8.99 – 519 candidați și…

- Un candidat din promoțiile anterioare avea telefonul asupra lui la proba la Limba romana de la Bacalaureat. El a fost dat de gol de o alarma RO-Alert, astfel ca nu va mai putea da Bacul doua sesiuni.

- BACALAUREAT 2023: Cum se calculeaza media finala și ce se intampla daca obții 5,99 BACALAUREAT 2023: Cum se calculeaza media finala și ce se intampla daca obții 5,99 Examenul de bacalaureat 2023 va fi promovat de catre absolventii de liceu care au sustinut toate probele scrise și au obtinut cel putin…

- Bacalaureat 2023, sesiunea speciala, un singur candidat a promovat examenul cu media generala 10 The post Bacalaureat 2023, sesiunea speciala, un singur candidat a promovat examenul cu media generala 10 first appeared on Partener TV .

- Consiliul Național al Elevilor (CNE) adreseaza, luni, un mesaj premierului Nicolae Ciuca și Ligiei Deca, ministrul Educației. Reprezentanții elevilor cer public stabilirea unei proceduri de urgența pentru inscrierea elevilor la examenul de Bacalaureat. E vorba despre „examenul maturitații”, cum a ajuns…

- Bacalaureat 2023, sesiunea speciala, un singur candidat a promovat examenul cu media generala 10 The post Bacalaureat 2023, sesiunea speciala, un singur candidat a promovat examenul cu media generala 10 first appeared on Partener TV .