Stiri pe aceeasi tema

- „Transilvania Train”, primul tren turistic romanesc realizat in parteneriat cu CFR Calatori, circula pentru al doilea an consecutiv, in perioada 22-26 august 2018, pe ruta Brasov – Sighisoara – Medias – Alba Iulia – Sebes – Sibiu – Fagaras si retur. Trenul exploreaza in regim de croaziera pe uscat cele…

- Transilvania Train, primul tren touristic romanesc va circula pentru al doilea an consecutiv, in perioada 22-26 august 2018, pe ruta Brasov- Sighisoara - Medias - Alba Iulia - Sebes - Sibiu - Fagaras si retur, anunta un comunicat transmis...

- Transilvania Train, Romania's first tourist rail service carried out in partnership with passenger rail company CFR Calatori, will run for the second straight year August 22 - 26 on the route Brasov - Sighisoara - Medias - Alba Iulia - Sebes - Sibiu - Fagaras and back, CFR Calatori informs. "This…

- Transilvania Train, primul tren turistic romanesc va circula pentru al doilea an consecutiv, in perioada 22-26 august 2018, pe ruta Brasov- Sighisoara – Medias – Alba Iulia – Sebes – Sibiu – Fagaras si retur, anunta un comunicat transmis miercuri ...

- Transilvania Train, primul tren touristic romanesc va circula pentru al doilea an consecutiv, in perioada 22-26 august 2018, pe ruta Brasov- Sighisoara - Medias - Alba Iulia - Sebes - Sibiu - Fagaras si retur, anunta un comunicat transmis miercuri de CFR Calatori.

- CFR Calatori anunța ca Transilvania Train circula pentru al doilea an consecutiv, in perioada 22-26 august 2018, pe ruta Brașov- Sighișoara - Mediaș - Alba Iulia – Sebeș – Sibiu - Fagaraș și retur. Read More...

- Transilvania Train circula pentru al doilea an consecutiv, in perioada 22-26 august, pe ruta Brașov- Sighișoara – Mediaș – Alba Iulia – Sebeș – Sibiu – Fagaraș și retur. Primul tren turistic romanesc, un proiect realizat in parteneriat cu CFR Calatori, exploreaza in regim de croaziera pe uscat cele…

- Primul tren turistic din Romania, dupa modelul Orient Express, Transilvania Train va pleca din Brasov pe data de 31 august intr-un tur al oraselor din regiune. Turisti romani si straini vor descoperi vinurile, gastronomia locala, mestesugurile si istoria locurilor. 30% la suta din capacitatea de pe…