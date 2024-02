În 2023, județul Alba a fost vizitat de un număr-record de turiști din ultimii 8 ani In 2023, județul Alba a fost vizitat de un numar-record de turiști din ultimii 8 ani In 2023, județul Alba a fost vizitat de un numar-record de turiști din ultimii 8 ani Anul 2023 a fost unul de excepție pentru industria turismului din Alba, fiind inregistrate cifre-record comparativ cu ultimii 8 ani atat in ceea ce privește numarul turiștilor care ne-au vizitat județul, cat și in privința numarului de innoptari. Cel […] In 2023, județul Alba a fost vizitat de un numar-record de turiști din ultimii 8 ani Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

