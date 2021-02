În 2021 ar putea exista concedieri în rândul bugetarilor. Ce spune Dan Barna Vicepremierul Dan Barna spune ca ar putea fi posibil ca anul viitor sa existe concedieri in randul bugetarilor. Liderul USR a declarat ca mai multe companii de stat vor intra intr-un proces de restructurare anul acesta și renunțarea la angajați ar putea fi o consecința a activitații lor. „Reforma administrativa este și in programul de guvernare si este unul din obiectivele de policy si ale acestui an, si ale anilor care urmeaza. La nivelul acestui buget, primul pas a fost acela de ingheta, de a pastra salariile la nivelul anului trecut, tocmai din rationamentul ca trebuie sa pastram un deficit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

