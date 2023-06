Stiri pe aceeasi tema

- Scrimerul roman Radu Nitu a cucerit marti medalia de aur a probei masculine de sabie in prima zi a Campionatului European U23 de la Budapesta. Nitu l-a invins in finala pe romanul Alexandru Zmau, cu scorul de 15-13, potrivit news.ro.Radu Nitu s-a calificat in finala dupa ce a obtinut cinci victorii…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, i-a indemnat pe liderii Romaniei sa se uite la trecut și la elitele romanești și sa iși faca datoria fața de țara.Mircea Geoana a fost intrebat ce ar face daca ar deveni președintele Romaniei. „Nu vreau sa fac niciun fel de supoziție, dar spun un…

- AS Roma s-a calificat in finala UEFA Europa League, dupa ce a remizat in deplasare la Bayer Leverkusen (0-0, 1-0 la general), la capatul unui meci in care nemții au irosit peste 20 de ocazii de gol.

- CSM Lugoj a inceput cu dreptul finala pentru bronzul Diviziei A1. Caștigatoarea Supercupei Romaniei s-a impus cu 3-0 (25-19, 25-22, 25-14) in disputa cu Rapid București. Meciul a fost controlat de formația antrenata de Ugljesa Segrt, care a avut emoții doar in setul doi, cand Rapid…

- Volei Alba Blaj s-a calificat in finala Diviziei A1, dupa victoria obținuta in Sala „Giulești”, scor 3-1 (25-20, 26-24, 22-25, 25-19), in al doilea meci al semifinalei cu Rapid București. Jocul a fost la discreția deținatoarei titlului, care a controlat ostilitațile (in setul secund, gazdele au reușit…

- Meci pentru calificare in finala Diviziei A1 volei feminin. Volei Alba Blaj joaca in deplasare la București in compania Rapidului Volei Alba Blaj are de indeplinit o formalitate in returul semifinalei play-off-ului Diviziei A1. Fetele lui Ljubicic pornesc ca favorite in disputa impotriva celor de la…

- Digital Media Awards Europe, competiție de prestigiu a presei mondiale, și-a anunțat finaliștii. Printre aceștia se afla, in premiera, și Gazeta Sporturilor, cu podcastul "Profu' de Sport", realizat de redactorul-șef Catalin Țepelin. Premiile Digital Media Awards sunt acordate anual de World Association…

- Echipa de handbal feminin Rapid București s-a calificat duminica in sferturile de finala ale Ligii Campionilor EHF 2023, dupa ce a reușit sa se impuna in manșa secunda a dublei cu Krim Ljubljana, cu scorul de 30-24 (12-8).