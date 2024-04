Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Volei Alba Blaj este a treia semifinalista a Diviziei A, dupa ce a invins joi, in deplasare, formatia Dinamo Bucuresti, scor 3-0, in a doua partida din trei programate in turul I din play-off. Scorul pe seturi a fost 28-26, 25-21, 25-21.In primul meci din serie, Volei Alba Blaj a…

- CS Rapid Bucuresti a reusit o victorie spectaculoasa in fata formatiei CSTBv CSU Olimpia Brasov, cu scorul de 82-80 (12-30, 24-20, 21-15, 25-15), joi, pe teren propriu, intr-un meci pentru locurile 5-8 ale Ligii Nationale de baschet feminin, potrivit Agerpres. Rapid a castigat dupa ce a fost condusa…

- Seara de joi, 14 martie, aduce in prim plan cele opt meciuri retur din faza optimilor de finala in Liga Europa. Trei echipe se pot considera cu un picior și jumatate calificate in sferturile de finala, in rest lupta fiind deschisa oricarui deznodamant. Acum, pe Betano, beneficiezi de un extra caștig…

- Athletic Bilbao s-a calificat in finala Cupei Spaniei, dupa ce a invins-o cu 3-0 pe Atletico Madrid, in returul de pe „San Mames”. In ultimul act, bascii se vor duela cu Mallorca. Invingatori in meciul tur cu 1-0, bascii s-au impus și in returul de pe teren propriu prin golurile marcate de Inaki Williams…

- Andrea Brehme (63 de ani) s-a stins fulgerator din cauza unui stop cardiac, medicii nemaiputand sa-l resusciteze. Fostul fundaș a ramas in memoria fanilor din intreaga lume datorita reușitei din finala CM 1990 contra Argentinei (1-0), care i-a adus Germaniei titlul mondial. Știre in curs de actualizare...

- U-BT Cluj-Napoca și Rapid se infrunta in finala Cupei Romaniei la baschet masculin. Meciul are loc de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 3. Se anunța spectacol total in fața a 10.000 de oameni pe BT Arena. Reporterul GSP Eduard Apostol va fi la meci și va transmite cele mai importante…

- Ana Bogdan a reușit sa se califice in finala turneului Transylvania Open 2024, invingand-o intr-un meci tensionat pe Jaqueline Cristian. Bogdan, care ocupa locul 65 in clasamentul WTA și este favorita 8 a competiției, a reușit sa se impuna in trei seturi,

- U-BT Cluj-Napoca a reușit sa obțina cel mai mare punctaj in acest sezon, invingand CSM Galați cu 120-84 sambata seara, pe teren propriu, in etapa a 16-a a Ligii Naționale de baschet masculin. Emanuel Cațe, inregistrand 25 de puncte și 7 recuperari, impreuna cu Mihai Marius Maciuca, care a adunat 16…